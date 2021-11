Antisemitismus: Stadt bekennt sich zum Umgang mit Lueger-Denkmal

Mittlerweile ist es eher ein Mahn- als ein Denkmal. 20 Meter ragt die Bronzestatue auf dem Dr.-Karl-Lueger-Platz in der Inneren Stadt in Wien in den Himmel. Das bemerkenswerte daran: Das Denkmal huldigt einem Bürgermeister mit antisemitischen Zügen.

Nach Jahren kommt in die Frage des Umgangs mit dem umstrittenen Karl-Lueger-Denkmal Bewegung. Die Stadt hat eine Grundsatzentscheidung gefällt, wie es mit der Statue für den früheren Wiener Bürgermeister und bekennenden Antisemiten weitergehen soll. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) kündigte im Fachkreis zum Lueger-Denkmal und gegenüber der APA eine „künstlerische Kontextualisierung“ an. Was das genau heißen soll, ist noch völlig offen. Denn die entsprechende Ausschreibung, die vom stadteigenen KÖR (Kunst im öffentlichen Raum) abgewickelt wird, wird erarbeitet und wohl erst im Herbst 2022 fertig sein. Kaup-Hasler rechnet damit, dass erst 2023 das Siegerprojekt von einer Jury prämiert und danach mit der Umsetzung begonnen werden kann.