Ludwig: Öffnung der Gärten war kein Erfolg Hebeins

Wenig zu merken ist aktuell vom proklamierten Schulterschluss zwischen der Wiener SPÖ und der Bundesregierung in Sachen Corona-Pandemie. Nach dem skurrilen Gezerre um die Schließung der Bundesgärten macht Bürgermeister Michael Ludwig keinen Hehl daraus, dass er auch von der jüngsten Maßnahme der Bundesregierung nur mäßig begeistert ist: von der Ausweitung der Maskenpflicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel.

„Es ist wieder wie bei dem Ruf nach mehr Tests: Für die betroffenen Einrichtungen ist es sehr schwer, diese Maßnahmen in so kurzer Zeit ohne Vorbereitungsmöglichkeit umzusetzen“, so Ludwig.

Und noch einmal brachte der Bürgermeister am Dienstag das an sich gelöste Thema Bundesgärten aufs Tapet. „Unverständlich, dass sie nicht gleich, sondern erst am 14. April wieder aufsperren.“