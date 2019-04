Lokalaugenschein: Am Karfreitag war die Kirche zu klein

Dass Pap in die Kirche kommen konnte, verdankt sie einem Zufall. „Es war ein harter Kampf, heute frei zu bekommen“, erzählt sie. Pap arbeitet in Linz als Beraterin. Den Karfreitag – den höchsten evangelischen Feiertag – verbringt sie aber mit ihrer Familie in Wien.

Ihr Teamleiter habe ihr letzten Endes erlaubt, Urlaub zu nehmen, sagt Pap. „Aber nur, weil ich keine Termine hatte. Dass sich jeder so einfach frei nehmen kann, ist Humbug.“