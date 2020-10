"Links"-Aktion gegen Corona-Hilfen für Großkonzerne

40 Prozent der ATX-Unternehmen würden zweistellige Euro-Millionenbeträge an ihre Aktionäre auszahlen, obwohl sie in diesem Jahr staatliche Unterstützungsmaßnahmen - etwa in Form von Kurzarbeit - in Millionenhöhe erhalten haben. "Also Steuergelder, die von den Steuerzahler*innen an die Unternehmen fließen und weiter in die ausgeschütteten Aktiengewinne", kritisiert Svec.

"Links" protestiert damit gegen die Vergemeinschaftung von Verlusten in Krisenzeiten. “Wenn es den Unternehmen gut geht, kommen die Gewinne nicht ihren Mitarbeiter*innen zugute, sondern ihren Aktionär*innen. In Krisenzeiten aber werden die Verluste auf die 'Kleinen' abgewälzt. Egal ob mit der Kurzarbeit oder mit Kündigungen: Während der Reichtum der Arbeitgeber*innen durch unsere Arbeit und unser aller Steuergeld erhalten bleibt, werden Arbeiter*innen auf die Straße gesetzt” so Svec weiter.

Negativbeispiele

So habe der Maschinenbauer Andritz 3.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, und gleichzeitig 52 Millionen Euro an Aktionäre ausgezahlt - davon alleine 12 Millionen Euro an den Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Leitner. Ende Juli meldete Andritz dann, dass mit Auslaufen der Kurzarbeit permanent Stellen abgebaut werden sollen.

Die Voestalpine hatte zum Höhepunkt der Krise 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit, die in diesem Jahr ausgeschütteten Dividenden hingegen beliefen sich auf 36 Millionen Euro.

Der Baumaterialienhersteller Wienerberger habe 69 Millionen Euro an Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet – um 20 Prozent mehr als vor Corona geplant. Neben Kurzarbeit in Österreich wurden international 400 Mitarbeiter gekündigt.