Wien feiert die lauen Sommernächte im ersten Bezirk. Am Rathausplatz lockt das Filmfestival, die Schanigärten sind voll. Auf dem Weg ins nächste Lokal irritiert jedoch ein Anblick, der nicht so recht in die Szenerie passen will: Unter den Rathaus-Arkaden schlafen mehrere Menschen auf den Bänken und am Boden.

Sie sind in Schlafsäcke gehüllt, haben ihr Hab und Gut notdürftig verstaut.