Leopoldstadt: 19-jähriger Schlepper erwischt

Eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt hat am späten Samstagabend einen 19-jährigen Schlepper erwischt und 20 Flüchtlinge, darunter zwei Kleinkinder, aufgegriffen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war den Beamten ein Klein-Lkw in der Rustenschacherallee mit leicht geöffneter Laderampe aufgefallen. Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, sprangen zwei Menschen aus dem Laderaum und flüchteten.

In der Fahrerkabine schlief ein 19-jähriger syrischer Staatsbürger, im Laderaum befanden sich mehrere weitere Menschen. Der Lenker wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen. Bei ihm stellten die Beamten ein Mobiltelefon und Bargeld sicher. Bei den Menschen im Laderaum handelte es sich um 20 Flüchtlinge, vorwiegend kurdischer Abstammung, darunter zwei Kleinkinder.