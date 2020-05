Leichen-Show zeigte Wirkung

Auch Estibaliz Carranza leidet an einer schweren Persönlichkeitsstörung, die sie sich nicht ausgesucht hat. Die Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner hat die kranke Psyche der 34-Jährigen viele Stunden durchleuchtet und dargelegt, dass ihr geistiger Spielraum eingeschränkt war. Das ergab zwar keinen Schuldausschließungsgrund, weil die Morde hinterrücks und nicht im Affekt begangen worden waren und Carranza laut Kastner nie die Kontrolle verloren hatte. Auch darf man nicht das Motiv vergessen: Carranza wollte die Männer, die Geld in ihren Eissalon investiert hatten, einfach loswerden.

Aber es hätte bis zu einem gewissen Grad ebenfalls eine verminderte Schuldfähigkeit erwarten lassen wie beim Mörder der Krankenschwester.

Am Schluss ist davon nichts übrig geblieben, als der von Richterin Susanne Lehr in der Urteilsbegründung angeführte „Milderungsgrund“ der psychischen Beeinträchtigung. Niedergeschlagen hat er sich nicht, mehr als lebenslang (plus Einweisung), nicht rechtskräftig, geht nicht, echt nicht.

Die Höchststrafe war schon am vorletzten Prozesstag, vor dem Referat der Psychiaterin, vor dem Schlussplädoyer des Verteidigers, vor dem schluchzenden Schlusswort der Angeklagten, beschlossene Sache. Bei der unüblichen wie unnötigen Dia-Show des Gerichtsmediziners, der Leichenteile im Großformat auf die Leinwand projizierte („Hier sehen Sie einen Unterschenkel, beachten Sie, dass sich noch der Fuß daran befindet“), ging ein Ruck durch die Geschworenen. Die abgetrennten Köpfe, einer noch mit den Gesichtszügen des Toten, der andere mit fehlendem Unterkiefer, samt Kommentar des Sachverständigen („große Sauerei“) brannten sich ein.

Normalerweise bekommen die Richter die sogenannte Tatortmappe zu sehen, in der sich auch Bilder der Leiche(n) befinden. Das gehört zur Beweiswürdigung: Wie wurde das Opfer getötet, und wie wurde die Leiche hinterher beseitigt?