Estibaliz C.: Kein Sex in der Josefstadt

Dass U-Häftlinge keinen Sex haben können, steht in klarem Konflikt mit der Unschuldsvermutung. Wenn jemand rechtskräftig verurteilt ist, kann er im Rahmen der Familienzusammenführung ja auch intime Kontakte pflegen", sagt Strafverteidiger Rudolf Mayer.

Seiner wohl bekanntesten Mandantin, der mutmaß­lichen Doppelmörderin Estibaliz C., blieb dieser Wunsch nach Intimität nach ihrer Heirat am Donnerstag jedoch verwehrt. Nach der viertelstündigen Trauung durfte ihr frisch angetrauter Ehemann und Vater des gemeinsamen Kindes, Roland R., nur eine halbe Stunde bei Estibaliz C. bleiben. „Es war aber immer eine Wache bei uns", sagte Roland R. zum KURIER.