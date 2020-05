Lebenslange Haft für Estibaliz Carranza

Man hat nichts ausgelassen. Vom Vater der Angeklagten, der in Mexiko ein „Kind der Schande“ zwischen Cousin und Cousine war, bis zur Küchenpsychologie der Sprachlehrerin in einem Italienischkurs, wurde Estibaliz Carranza durchleuchtet. Ein Sachverständiger hat mittels Computertomografie sogar dieses „rote Teil“ in ihrem Gehirn gesucht, das angeblich Impulse ausstrahlt und dafür sorgt, „dass ich für nichts garantieren kann“. Der Mediziner hat nichts gefunden. Das wundert Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner nicht. Carranza „verliert nicht den Kopf, sie verliert sich in Emotionen“, sagte sie. „Sie hatte sich immer unter Kontrolle.“ Und das brachte der 34-jährigen früheren Eissalon-Betreiberin am Donnerstagabend lebenslange Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein. Da hat auch Carranzas unter Schluchzen vorgebrachtes Schlusswort wenig ausrichten können, es tue ihr leid, dass ich Holger und Manfred das Leben genommen habe.“ Die Geschworenen entschieden binnen eineinhalb Stunden und einstimmig, Carranza erklärte stoisch: „Ich habe verstanden“, die Verteidiger legten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein.