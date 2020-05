Das Geständnis der Estibaliz Carranza

Einer, der weiß, was Zurechnungsunfähigkeit bedeutet, ist der Vorarlberger Mathias Illigen. Er hat sie am eigenen Leib erlebt.

Mathias Illigen hat seinen Vater getötet. Nicht im Streit, nicht in Rage. Mit voller Absicht hat er ihm am 24. Jänner 2007 erst einen Stein, dann ein Bügeleisen über den Kopf gezogen. Und ihm dann einen Plastiksack übers Gesicht gestülpt und ihn erstickt.

Gemeinhin nennt man das Mord. Nicht im Fall des heute 35-Jährigen. Ihm beschied das Gericht in Feldkirch mit acht zu null Stimmen, dass er nicht schuld­fähig ist. Dass er nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie muss.

Denn Mathias Illigen hatte im Wahn gehandelt (siehe unten). Er litt an Para­noider Schizophrenie.

KURIER: Herr Illigen, Estibaliz Carranza soll zwei Männer ge­tötet haben. Wenn das so ist – glauben Sie, ihr war klar, was sie tut?

Mathias Illigen: Ich kenne den Fall und Teile des Gutachtens nur aus den Medien. Sollte sie die Taten begangen haben und es zu einer Verurteilung kommen, vermute ich, dass sie den Paragraf 21/2 bekommen wird – Schuldfähigkeit und Einweisung.

Als Sie damals zum Bügeleisen gegriffen haben – war Ihnen bewusst, was Sie tun?

Das kommt darauf an. Mir, so wie ich jetzt bin, war nicht klar, was ich tu’. Aber diesem psychotischen Mat­hias Illigen, der ich in dem Moment war, war schon klar, was er da tut, ja. Und es war überhaupt keine Frage, dass das nicht genau das Richtige ist, was ich tun muss.

War das „Spiel“, die Psychose vorbei, als Ihr Vater tot war?

Nein, vorbei war es erst nach ein paar Monaten auf der Psychiatrie. Relativ schnell nach der Tat war aber die Konfrontation mit der Diagnose sehr wichtig. Dass es eine rationale Erklärung dafür gibt, was das alles ist, das hatte ich ja vorher nicht.

Und wann kam das schlechte Gewissen?

Das entwickelt sich mit der Zeit. Es ist mir von Tag zu Tag und von Woche zu Woche immer mehr bewusst geworden, was eigentlich passiert ist und dass ich das gemacht hab. Und dann war natürlich das Entsetzen über mich extrem groß.

Sie wurden vom Gericht für zurechnungs- und schuldunfähig erklärt. Hatten Sie im Vorfeld Angst vor dem Prozess?

Nein. Mir war nur wichtig, dass ich aus der Psychose rausgekommen bin. Es war relativ klar, was passieren wird, dass man mich prophylaktisch einweisen wird. Ich hatte große Angst vor der geschlossenen Psychiatrie und vorm Maßnahmenvollzug, weil da wirst du auf unbefristete Zeit eingesperrt, so lange es der Zweck erfordert – eine schwammigere Formulierung kann man sich kaum vorstellen als Betroffener.

Wäre Gefängnis besser ge­wesen?

Es gibt viele, die sagen das. Ich teile das nicht. Es ist ganz was anderes. Im Gefängnis musst du eigentlich nichts tun. Im Maßnahmenvollzug musst du nur tun. Maßnahmenvollzug ist arbeiten, richtig arbeiten. Ich habe gelesen, dass die Rückfallszahlen bei Haftentlassenen bei über 55 Prozent liegen, beim Maßnahmenvollzug sind es zwölf oder 13 Prozent. Also es ist eindeutig nachgewiesen, dass der Maßnahmenvollzug effektiver ist, weil die Leute werden ungefährlicher und sind danach nicht mehr kriminell.

Sie wurden nach knapp vier Jahren in Rankweil, Göllersdorf und auf der Baumgartner Höhe entlassen. Was sagen Sie Menschen, die meinen, Sie seien gut weggekommen?

Die Leute kennen Maßnahmenvollzug gar nicht, sie wissen nicht, was das ist, was dort passiert. Im Maßnahmenvollzug musst du ständig arbeiten, mit dir selber, jahrelang. Ohne einen Rückschritt machen zu dürfen.

Sie waren schuldunfähig, mussten daher nicht bestraft werden. Haben Sie die Psychiatrie dennoch als Strafe empfunden?

Nein. Ich bin in der ganzen Sache vieles, aber sicher kein Opfer. Der Maßnahmenvollzug war die Pflicht, zu lernen, Verantwortung für mein Tun zu übernehmen. Ich seh’ das aber nicht als Strafe. Eher als Chance, sich zu ändern, etwas in der Welt zu verändern und was zu tun.

Haben Sie deshalb auch Ihr Buch geschrieben?

Ich wollte damit in erster Linie meine Geschichte verfügbar machen. Schizophrenie. Psychose. Das ist in unserer Gesellschaft etwas so Unbekanntes und Tabuisiertes, dass nur Gerüchte bestehen und so gut wie kein Wissen darüber. Schizophrenie kann man plötzlich kriegen, sie kann plötzlich akut werden, obwohl man vorher ganz gesund war. Ganz so wie

man von heute auf morgen eine Grippe bekommen kann. Ich wollte zeigen, dass sich niemand sicher sein kann, dass er niemals eine psychische Erkrankung kriegt.

Ist Ihr erster Gedanke in der Früh auch heute noch: ,Oh Gott, was hab ich nur getan‘?

Nein, ich denke nicht permanent daran, wenn Sie das meinen. Aber das Wichtige ist, dass die Momente, in denen man daran denkt, nicht so bleiben. Das Entscheidende ist, nicht zu verzweifeln. Ich kann nicht vor Schock er­starren. Ich bin auch nicht gesünder oder ungefährlicher, wenn ich vor Schock erstarre.

Viele Stellen im Buch machen einem Angst, manche sind aber zum Lachen. Haben Sie wirklich geglaubt, dass man Sie zum Papst durchspazieren lässt?

Ja. (lacht) Abgedreht, nicht? Ich finde, psychische Krankheiten haben sehr wohl etwas, worüber man lachen kann. Auch wenn man betroffen ist. Wenn man irgendwie damit zurechtkommt, dass man als verrückt gilt, das hilft einem auch.

Haben Ihnen Ihre Geschwister verziehen?

Ja, ich glaub’ schon. Sie gehen normal mit mir um.

Was machen Sie am 24. Jänner?

Das weiß ich noch nicht. Bisher hab’ ich immer zurückgedacht. Nächstes Jahr will ich was anderes machen, was Positives.

Unter welchen Auflagen hat das Gericht Sie entlassen?

Ich muss Medikamente nehmen. Ich muss regelmäßig zum Psychotherapeuten, ich habe einen Bewährungshelfer. Und ich muss nachweisen, dass ich keine Drogen nehme. Aber ich fühle mich dadurch nicht sehr eingeschränkt. Ich schreibe an meiner Dissertation. Und ich schreibe an einem neuen Buch, dieses Mal wird es etwas Belletristisches, Kurzgeschichten. Ich leb’ mein Leben ganz normal.

Mit Anna, die Sie in der Psychiatrie kennengelernt haben?

Ja. Wir sind noch zusammen und sehr glücklich.

Und wer bügelt bei Ihnen zu Hause?

(lacht) Das ist eine gemeine Frage. Sie. Aber nicht, weil sie Angst vor mir hat. Sie bügelt, weil ihr das wichtig ist und mir nicht. Dafür koche ich für sie.

Eine Diskussionssendung zum Thema "Das Böse - Was macht uns zu Mördern?" mit Mathias Illigen (moderiert von KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter) sehen Sie auf servustv.com.