Trafikant erstellt Psychogramm: „Frau Esti ist sehr dominant“

Trotz Panne bei Zeugenladungen und entgegen der Infoscreen-Ankündigung – „Urteil fällt in Kürze“ – in der U-Bahn schon am Mittwoch vormittag, wird der Mordprozess wie geplant am Donnerstag zu Ende gehen. Davor erstattet Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner ihr Gutachten. Mit dem Trafikanten aber bekommt sie Konkurrenz.