Leerstand: Innenstadt ist unbeliebt bei Unternehmern

Da viele im Grätzel eingekauft haben, sind dafür die Außenbezirke für Unternehmer attraktiver geworden. Gumprecht nimmt sich selbst als Beispiel. In Wien betreibt sie 17 Standorte ihrer Pferdefleischerei. Jenen in Floridsdorf habe sie „irgendwie erhalten. Auch, weil der nicht an den Mann zu bringen war“. Seit der Pandemie sei der Standort aber der zweitlukrativste.

In-Bezirk Leopoldstadt

Das am meisten nachgefragte Grätzel bei Standortsuchenden ist das Karmeliterviertel. Der 2. Bezirk ist generell im Kommen. Auch das Stuwerviertel hat es erstmals unter die Top 10 geschafft.

Auf der Plattform „Freie Lokale“ der Wirtschaftskammer sind derzeit rund 400 Geschäftslokale in ganz Wien zu haben. Durch den aktuellen Stand an freien Lokalen geht laut Gumprecht jährlich ein Bruttoumsatz in Höhe von ca. 300 Millionen Euro und 2.900 Arbeitsplätze verloren.

Im Vergleich zu vor der Pandemie gibt es aber kaum Veränderungen. Man müsse trotzdem daran arbeiten, die Erdgeschoßzone weiter zu beleben, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting – um die „Stadt lebendig zu halten“. Er pocht etwa auf verstärkten Breitbandausbau, damit IT-Unternehmen nicht abgeschreckt werden. Am schlechtesten sei es dabei um Penzing, Hietzing und die Donaustadt bestellt.