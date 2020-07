Langeweile adé: Wie Kinder in Wien heuer die Ferien verbringen können

Man kann in die bodenlose Grube schauen, sich in den Vortex-Tunnel wagen oder Platz am Stuhl der Illusionen nehmen.

Info: 11., Wallnerstraße 4. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag 10-18 Uhr. Details finden Sie hier.

6. Schmetterlingspfad

Dieser Weg bietet nicht nur einen schönen Ausblick über Wien, sondern auch die Chance, zahlreiche Schmetterlingsarten zu sehen. Auf den Schautafeln entlang des Weges wird über die Insekten informiert.