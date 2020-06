Auf stillen Wassern dem Sonnenuntergang entgegen schippern - die Top-Tipps rund ums Wochenende!

landLEBEN

Echoblasen am Almsee Wenn Flachländler versuchen, den Felswänden ein Echo zu entlocken, klingt das meist nicht besonders aufregend. Die vier Grünauer Echobläser hingegen haben es wirklich drauf. Bis Anfang September will das Bläserquartett Besucher des Salzkammerguts jeweils am Mittwoch vor alpinem Ambiente verzaubern, vom „Echoplatz’l“ in Grünau im Almtal aus.

24. Juni, 19.30-20.30 Uhr, www.salzkammergut.at

Single-Kellergassenführung Wer weiß, vielleicht winkt das Liebesglück auch heuer 60 Kilometer nördlich von Wien in einer Kellergasse in Kammersdorf. Dem Vernehmen nach soll Amor im Vorjahr hier ziemlich gut getroffen haben. Autorin Elisabeth Schöffl-Pöll begleitet am heutigen Tag des Kusses Interessierte mit einem launigen Liebesleitfaden. Treffpunkt: 15h beim Heurigen Bayer. Im Traktortempo geht’s zur Kellergasse und später durch die Weingärten wieder retour zum Heurigen.

4. Juli, Info und Anmeldung bei Ilse Gritsch, i-gritsch@gmx.at