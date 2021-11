Lange Debatten: Servitengasse wird 2022 zur Fußgängerzone

„Montmartre in Wien“ nennen manche das Servitenviertel im 9. Bezirk. Man kann über Kopfsteinpflaster schlendern, vorbei an kleinen Lokalen. Allerdings: Das Durchfahrverbot wird in der derzeitigen Wohnstraße (5 km/h am Tacho für Zu- und Abfahren erlaubt) oft ignoriert.

Schon im Vorjahr verwandelte sich der Bereich dann in eine sogenannte „Coole Straße“. Die Straße wurde temporär für Autos gesperrt, mit grünen Elementen und Sprühdusche ausgestattet. Das Modell, das auf die damalige Grünen-Chefin Birgit Hebein zurückging, gefiel auch der SPÖ im Bezirk. Nach rund eineinhalb Jahren Debatten im Bezirksparlament wurde am Mittwoch in einer Sondersitzung die dauerhafte Umgestaltung des Viertels beschlossen.

Der Sitzung ging ziemlich viel Wirbel voraus: Anfangs stemmten sich ÖVP und FPÖ gegen das Projekt, später dann sogar die Grünen. Man habe ihnen die Pläne zu kurzfristig zugestellt, argumentierten sie. In der Sondersitzung wurde der Umbau jetzt mit den Stimmen von SPÖ, Grünen und FPÖ beschlossen; ÖVP und Neos waren dagegen.