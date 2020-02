Ladendieb flüchtete aus Fenster und verletzte mehrere Polizisten

Ein 26-Jähriger soll am Mittwochnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft versucht haben, mehrere Gegenstände zu stehlen. Bevor er das Geschäft in der Meidlinger Hauptstraße verlassen konnte, wurde er allerdings angehalten und zur Indenttätsfeststellung in ein Büro gebracht. Dort soll der mutmaßliche Dieb plötzlich aufgesprungen und durch ein Fenster geflüchtet sein. Nach einer kurzer Verfolgung konnten ihn Polizisten aber anhalten.

Der Mann zeigte sich allerdings alles andere als einsichtig. Laut Polizei setzte er sich mit Faustschlägen und Tritten zur Wehr. Drei Beamte erlitten dadurch Verletzungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Da auch der 26-Jährige nach dem Fluchtversuch über Schmerzen in seinem linken Bein klagte, wurde er unter polizeilicher Begleitung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da dort die Haftfähigkeit festgestellt wurde, befindet er sich mittlerweile in Haft. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie Diebstahls angezeigt.