Fluchtversuch: Dieb schlug Ladendetektivin mit Faust

Eine Ladendetektivin bemerkte in einer Apotheke in der Mariahilfer-Straße in Wien-Neubau einen Mann, der Kosmetikartikel mitgehen lassen wollte. Als der Verdächtige am Mittwochnachmittag das Geschäft verlassen wollte, stellte sie sich ihm in den Weg. Der mutmaßliche Dieb soll sich jedoch heftig gewehrt und der Frau sogar einen Faustschlag verpasst haben. Der verletzten Detektivin gelang es trotzdem den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 69-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel festgenommen und wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen.