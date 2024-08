Kurzzeitvermietung in Wien: 80 Prozent haben keine Genehmigung

Wer seine Wohnung länger als 90 Tage pro Jahr an Touristen vermieten möchte, braucht seit 1. Juli überall in Wien eine Bewilligung . Dadurch soll verhindert werden, dass Wohnungen dauerhaft vom Wohnungsmarkt wegfallen. Nach knapp zwei Monaten zeigt die Zwischenbilanz des Marktamts : Bei mehr als 80 Prozent der kontrollierten Apartments fehlte die entsprechende Genehmigung.

In dem Sommermonaten wurden im Zuge einer Schwerpunktkontrolle insgesamt 611 Kurzzeitvermietungen überprüft. 500 der kontrollierten Apartments konnten keine Gewerbeberechtigung vorweisen, was mehr als 80 Prozent der Stichprobe entspricht.

„Durch Kurzzeitvermietung wird dem Wohnungsmarkt notwendiger Wohnraum entzogen. Die Anzahl unbefugter Gewerbeausübung bei der Vermietung von Wohnungen unter dem Deckmantel des häuslichen Nebenerwerbs ist noch höher geworden", erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil in einer Aussendung.

Stärkere Kontrollen geplant

Vermietungen können prinzipiell entweder nach dem Mietrechtsgesetz, als häuslicher Nebenerwerb oder auch als Gewerbebetrieb erfolgen. Das Bettwäsche zur Verfügung gestellt werde, sich Reinigungspersonal um die Wohnung kümmere und es sich um kurzzeitige Vermietungen handle, spreche üblicherweise für die Ausübung eines Gewerbes, heißt es in der Aussendung weiter.

Die Anzahl der Kontrollen wolle man deshalb weiter erhöhen und auch in Zukunft verstärkt überprüfen, so Kutheil. "Die Einhaltung der Vorschriften gerade am Wohnungssektor in Wien muss gewährleistet sein.“