Kurden-Demo: 300 Polizisten im Einsatz

Gegen die derzeitige Politik in der Türkei gehen am Samstag wieder kurdische Aktivisten auf die Straße. Bereits am vergangenen Samstag war es bei einer Kundgebung am Stephansplatz zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Unterstützern des türkischen Präsidenten Erdogan gekommen. Pfefferspray wurde versprüht, ein Polizist verletzt.

Die Demo dürfte außerdem Ziel eines Sabotage-Aktes geworden sein: Ein Unbekannter löste mit einem "Allahu Akbar"-Ruf eine Massenpanik unter Demonstranten und anderen Fußgängern aus. Zudem mussten mehrere Kurden von der Exekutive des ORF-Zentrums am Küniglberg verwiesen werden.

Polizei-Angaben zufolge sollen am Samstag 500 pro-kurdische Demonstranten auf die Straße gehen. Allerdings wurde nach lauter Kritik der City-Geschäftsleute die Route so geändert, dass der Stephansplatz ausgespart wird. Diesmal wird der Demo-Zug ab 16.00 Uhr vom Schwarzenbergplatz losziehen und gegen 19.30 Uhr auf der Ringstraße vor dem Parlament enden.