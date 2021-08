Kunsthistorisches Museum: Historischer Flügel wieder konzertreif

Wer eine Patenschaft im Kunsthistorischen Museum (KHM) übernimmt, der bekommt ein besonderes Zuckerl. Man wird quasi unsterblich – und zwar, weil man auf ewig namentlich in der Inventarliste des KHM bei seinem „Patenkind“ angeführt wird.

Anonym bleiben kann man allerdings auch. So ist es etwa bei der Spende für den Hammerflügel der Instrumentenbauerin Nannette Streicher der Fall.

Durch die Patenschaft konnte das wertvolle Instrument komplett restauriert und wieder spielbar gemacht werden. Streicher, die von 1769 bis 1833 lebte, war Pianistin und Klavierfabrikantin. Ihren eigenen Betrieb in Wien baute sie zu einem der bedeutendsten Klavierbauunternehmen Europas aus.

Bedeutende Unternehmerin

Der Grundstein ihres Erfolgs wurde bereits in Streichers Kindheit gelegt. Ihr Vater gab ihr nicht nur Klavierunterricht, sondern unterwies sie schon sehr früh in Klavierbau. Nach seinem Tod konnte sie so seine Werkstatt eigenständig weiterführen.