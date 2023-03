Kulinarik: Junge Römer (in Wien) backen anders

Sieben ist für Römer eine magische Zahl: 753 (v. Chr.) schlüpft Rom aus dem Ei, die Stadt wurde auf sieben Hügel gegründet, und es gibt die sieben Könige (von Romulus bis Lucius). So scheint es schon fast Schicksal, dass der aus Rom stammende Architekt Alessandro Scendoni (39) in der Schottenfeldgasse Nummer 7 im 7. Bezirk ein Lokal gefunden hat, welches er zu dem seinen machen konnte. Daher auch der Name „Sette“ (Sieben).