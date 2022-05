Künstler geehrt: Gemeindebau wird zu Gustav-Klimt-Hof

„Den Namen Gustav Klimt kennt man auf der ganzen Welt. Ich freue mich sehr, dass der Gemeindebau, der an der Stelle seines Geburtshauses steht, jetzt nach ihm benannt wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass Kunst und Kultur tägliche Begleiter für die Menschen sein sollen und nicht nur in Museen und Galerien zu finden sind.“ erklärt Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Das Leben eines Genies

Geboren wurde Gustav Klimt am 14. Juli 1862 in Wien als Sohn des aus Böhmen stammenden Goldgraveurs Ernst Klimt und seiner Frau Anna. Er besuchte die Wiener Kunstgewerbeschule und gründete 1879 gemeinsam mit anderen Künstlern die „Künstler-Compagnie“, eine Ateliergemeinschaft, in der Deckengemälde für Theater in Reichenberg und Karlsbad, für die Hermesvilla in Wien sowie für das Burgtheater entstanden.

Klimt war ab 1897 Gründungspräsident der Künstlervereinigung Wiener Secession und schuf 1902 den „Beethoven-Fries“ für das Secessionsgebäude. Als international anerkannter und beauftragter Maler - er gilt heute als Hauptvertreter des Jugendstils - schuf er unter anderem ikonischer Portraits von Adele Bloch-Bauer oder Emilie Flöge. Er nahm auch an internationalen Ausstellungen in Prag, München, Venedig, Rom und Berlin teil. 1908 entstand Österreichs bis heute berühmtestes Gemälde: „Der Kuss“, das im Belvedere ausgestellt ist.

Die Sommer in den Jahren 1900 bis 1916 verbrachte Gustav Klimt am Attersee, wo der größte Teil seiner Landschaftsgemälde entstand. Am 6. Februar 1918 verstarb Gustav Klimt in Wien.