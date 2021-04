Krötenwanderung hat wieder Tausende tote Tiere zur Folge

Amphibien wie Kröten und Molche sind gefährdete Arten und als solche streng geschützt. Aus Sicht von Tierschützern wie dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) tut die Stadt jedoch zu wenig für die Nützlinge.

Akut gefährdet sind sie während der alljährlichen Wanderung zu ihren Laichplätzen am Ende des Winters, die oftmals über stark befahrene Straßen führt. Abhilfe können Zäune schaffen, an denen die Kröten entlang wandern. Entlang des Zauns sind Kübel in der Erde eingegraben, in die die Tiere fallen und dann sicher über die Straße gebracht werden können. Noch besser sind Amphibientunnel unter der Straße – doch es gibt sie nicht in ausreichender Zahl, so die Kritik.

"Massaker"

Die Folge sind Jahr für Jahr Tausende tote Tiere. Der VGT spricht gar von einem „blutigen Massaker“ und fordert insbesondere an zwei Hotspots der Amphibienwanderung Schutzmaßnahmen: an der Amundsenstraße auf Höhe des Schottenhofs und an der Mauerbachstraße auf Höhe des Schloss Laudon.