Pilzkrankheit rafft Dutzende Amphibienarten dahin

Eine besonders aggressive Pilzerkrankung hat innerhalb von 50 Jahren die Bestände von mehr als 500 Amphibienarten dezimiert. In 90 Fällen gelten die Spezies bereits als in der Natur ausgestorben, schreiben Forscher in einer Untersuchung zur Krankheit Chytridiomykose in "Science". Zusammengetragen hat die Daten ein Team um Ben Scheele von der Australian National University in Canberra ( Australien).

Chytridpilz aus Asien

"Die Krankheit wird durch einen Chytridpilz verursacht, der wahrscheinlich aus Asien stammt, wo lokale Amphibien resistent gegen die Krankheit zu sein scheinen",sagt Scheele. Von dem Pilz betroffen ist beispielsweise der Frosch Duellmanohyla soralia, der in Honduras vorkommt. „Die Krankheit hat weltweit viele Amphibienarten zum Aussterben gebracht, darunter wirklich bemerkenswerte Arten“. In Australien brachen in den letzten 30 Jahren die Bestände von über 40 Froscharten zusammen. Sieben Arten, darunter zwei die ihre Nachkommen im Magen ausgebrütet haben, sind inzwischen ausgestorben.