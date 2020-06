Krimi um ukrainischen Oligarchen in Wien

So waren es auch Beamte dieser Abteilung, die mit der Verhaftung des Oligarchen beauftragt wurden. Die führten sie am 12. März mit Unterstützung der Spezialeinheit EKO-Cobra in der Wiener Schwindgasse unweit seines Firmensitzes durch.

Als die beiden Beamten Donnerstagmittag am Schwedenplatz unterwegs waren, schöpften sie den Verdacht, dass sie nun selbst Ziel einer Observation wären. Aufgrund ihrer Ausbildung kennen sie jene Methoden, mit denen man zufällig herumlungernde Zeitgenossen von feindlichen Agenten unterscheiden kann.

Als sie sicher waren, dass sie Ziel einer Geheimdienstoperation sind, nahmen sie einen Verdächtigen fest. Am nächsten Polizeiwachzimmer stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Ukrainer handelt.

Der Mann behauptete anfangs, er sei Diplomat. Diese Angaben konnten aber rasch widerlegt werden. In weiterer Folge gab er an, schon lange in Wien zu wohnen. Jegliche Agententätigkeit bestreitet er aber. Den Fall übernahm das Bundesamt für Verfassungsschutz ( BVT). Den Fahndern stellt sich eine Reihe von Fragen. Es gibt zwar Menschen, die in einer Art „Geheimdienstpsychose“ leben und sich wie Geheimagenten verhalten – aber warum interessierte der Ukrainer sich ausgerechnet für die exponiertesten Beamten des Bundeskriminalamtes?