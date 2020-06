Ukraine-Krise: USA ließen Putin-Partner in Wien verhaften

Die Nachricht von Firtashs Festnahme regt dieser Tage chronisch überarbeitete ukrainische Journalisten zu Scherzen an: " Russland hat die Ukraine als Geisel genommen, die USA nehmen Firtash als Geisel – asymmetrische Reaktion nennt man das", sagt einer. Die Stimmung ist einhellig: Es ist eine "gute Nachricht".

Firtash, das war in den vergangenen Jahren einer der undurchsichtigsten Geschäftsleute der Ukraine. Ein Meister der Allianzen und einer, von dem man sich gerne distanzierte: So wie Vitali Klitschko, der alle Berichte, sein Wahlkampf bei den Parlamentswahlen 2012 sei von Firtash finanziert worden, kategorisch zurückwies. Aus vor allem einem Grund: Denn auch Firtash war in den vergangenen Jahren bemüht, jegliche Verbindung zu einem Mann zurückzuweisen, der wie ein Mythos über der kriminellen Welt des postsowjetischen Raums steht: "Don Semyon", Semyon Mogilewitsch. Immer wieder gab es Berichte und Verdachtsmomente, dass Firtash und der vom FBI gesuchte und als Boss der Bosse bezeichnete Mogilewitsch in Verbindung stehen.

Und Firtash wies auch Berichte zurück, ihn verbinde eine enge Freundschaft mit Ex-Präsident Viktor Janukowitsch. In der Tat aber gehörte die Nummer 8 im Ranking der reichsten Ukrainer durchaus zum Kreis der Vertrauten um Janukowitsch – wenig schmeichelhaft "die Familie" genannt. In diesem Kreis machte der Gas- und Chemiemogul Firtash beste Geschäfte in einem für ihn an sich komplett neuen Feld: Im sensiblen Medienbereich mit einem ganzen Konglomerat an TV-Sendern mit einer Reichweite von 18 Prozent der ukrainischen Seherschaft.

Die Inter Media Group erwarb er dabei zu Beginn 2013 von Valeri Choroschkowskj, damals in Ungnade gefallener Ex-Chef des Geheimdienstes SBU, zeitweilig Vize-Premier und zugleich Medienmogul – heute Ex-Medienmogul.

Nicht von ungefähr rührt daher die Freude vor allem unter Journalisten über die Festnahme Firtashs. Denn unter Janukowitsch hatte eine kleine Schar eingeschworener und gehorsamer Unternehmer die Kontrolle über einen überwiegenden Teil dessen übernommen, was in der Ukraine publiziert und gesendet wurde. Eine Tendenz mit politischem Kalkül: Gezielt wurden kritische Medien akquiriert und auf Linie gebracht, wie etwa das einstige Aushängeschild des Investigativjournalismus, Korrespondent, und auch andere. Firtashs Sender Inter betrieb dabei praktisch unverhohlen Propaganda.

Und schließlich wurde Firtash nachgesagt, Mastermind hinter dem scharfen juristischen Vorgehen gegen die Oppositionelle Julia Timoschenko gewesen zu sein. Timoschenko und Firtash waren Rivalen im selben Geschäftsfeld: Dem Gas-Business. Schließlich eskalierte der Streit zwischen den beiden um den dubiosen Gas-Zwischenhändler RosUkrEnergo. Auch in diesem Fall fiel der Name Mogilewitsch – und auch hier wies Firtash jede Verbindung zu ihm zurück.