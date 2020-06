Oligarch Firtasch: Gegen 125 Mio. Euro auf freiem Fuß

Bereits im Jahr 2006 stieg der am Mittwoch in Wien verhaftete Dmitry Firtasch, 48, in das Titan-Geschäft ein. Wenig später starteten die Ermittlungen des FBI. Wie berichtet, soll der ukrainische Oligarch 18 Millionen Dollar Schmiergeld an Politiker bezahlt haben, um Förderrechte in Indien zu bekommen. Wegen eines US-Haftbefehls (Bestechung, Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung) sitzt er nun in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Am späten Freitagnachmittag verhängte das Wiener Straflandesgericht die Auslieferungshaft über den Milliardär. Der Ukrainer legte dagegen Beschwerde ein, über die das Oberlandesgericht Wien entscheiden wird. Die Kautionssumme, die sich unter anderem am Vermögen des Betroffenen orientiert, zeigt, wie steinreich der Ukrainer ist: Firtasch, der rund drei Milliarden Euro besitzen soll, muss 125 Millionen Euro bei Gericht hinterlegen, um die Haftzelle verlassen zu dürfen. Es handelt sich um die höchste Kautionssumme in der österreichischen Rechtsgeschichte. Prophylaktisch legte er gleich das Gelöbnis ab, Österreich im Fall der Hinterlegung des Geldes nicht zu verlassen.