Krankenpfleger wegen Missbrauchs eines 17-Jährigen vor Gericht

Weil er sich in einer Einrichtung für Menschen mit Lernschwierigkeiten an einem im Tatzeitpunkt 17-Jährigen wiederholt vergangen haben soll, hatte ein Krankenpfleger am Dienstag am Wiener Landesgericht Erklärungsbedarf. Dem Mann wurde Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses und sexueller Missbrauch einer psychisch beeinträchtigen Person (§ 205 StGB) vorgeworfen.

Er bekannte sich zwar formal „teilweise schuldig“, war in seiner Einvernahme aber grundsätzlich nicht geständig.