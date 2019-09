Krankenhaus Nord: „Von einem Vollbetrieb kann keine Rede sein“

Etwas still geworden ist es in den vergangenen Wochen rund um das Krankenhaus Nord. Dabei steht dieser Tage ein wichtiger Meilenstein in der wechselhaften Geschichte des Großspitals in Wien-Floridsdorf an: Ende September soll die Klinik, die wegen Mehrkosten und Bauverzögerungen jahrelang für Negativ-Schlagzeilen sorgte, endlich in Vollbetrieb gehen. Das kündigte der Krankenanstaltenverbund ( KAV) noch im Sommer an.

Doch hat es der KAV geschafft, zumindest diesen Termin einzuhalten? Aufschluss sollte eine Videobotschaft geben, mit der sich KAV-Direktor Herwig Wetzlinger am Freitag an die Mitarbeiter richtete. Vielmehr sorgt sie aber erst recht für Verwirrung. „Das Krankenhaus Nord ist nun wie geplant im Vollbetrieb“, betont Wetzlinger im Video, um gleichzeitig einzuräumen, dass auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie nach wie vor keine personelle Vollbesetzung bestehe. Weiterhin würden „drei bis vier Mediziner“ fehlen, sagt eine KAV-Sprecherin auf Nachfrage.