Krankenhaus Nord: "Bewusstseinsforscher" muss vor U-Kommission

Köpferollen

Faschings Engagement im Krankenhaus zog nicht nur eine breite Debatte über Esoterik, Energetik und Co. nach sich, sondern kostete auch mehreren involvierten Personen den Job. Die verantwortliche Programmleiterin Susanne L. und ihr Stellvertreter waren noch im März ihrer Funktion enthoben worden.

Bald darauf löste der KAV auch seinen Vertrag mit Sylvia Schwarz, die nach ihrer Pensionierung als ärztliche Leiterin des Krankenhauses Nord dort einen Beraterjob übernommen hatte. Sie hatte den Auftrag an Fasching mit unterschrieben.

Beraterin Schwarz sagt aus

Auch Schwarz ist am Dienstag als Zeugin geladen, die U-Kommission wird sie am Vormittag befragen. Die Medizinerin war bereits Anfang November in eine Sitzung zitiert worden, sagte den Termin damals aber ab.