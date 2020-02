Konflikt um das Erbe der Rohtschilds: Der begehrte Rosenhügel

Doch den Hietzingern bereitet noch eine etwas anderes Sorgen. Was passiert mit dem riesigen Grün-Areal? Seit der Bezirksvorsteherin Silke Kobald Schreiben der Stadt zur Stellungnahme übermittelt worden sind, in denen Teilungspläne eingezeichnet und die Rodung von 172 Bäumen angekündigt worden sind, wird genau verfolgt, was am Rosenhügel passiert. Die Sorge kommt nicht von ungefähr. Schon einmal sollte ein Teil des Rosenhügels für Gemeindebauten geopfert werden. Das ist verhindert worden.

Zu den beiden Schreiben hat Silke Kobald bislang keine Stellungnahmen abgegeben. Sie will zuerst genauer wissen, was am Rosenhügel geplant ist.