Kommt jetzt ein Turm ins Museumsquartier in Wien?

Wenn in Wien die Rede von einer baulichen „Landmark“ ist, dann heißt das zumeist eines: Es soll ein Turm errichtet werden. Und das wiederum bedeutet, dass die nächste Kontroverse nicht weit entfernt ist.

Am Wochenende ließ die neue Leiterin des Museumsquartiers, Bettina Leidl, aufhorchen: Sie will das MQ bis 2030 umbauen, klimaneutral machen und bei dieser Gelegenheit „eine moderne architektonische Landmark“ errichten, „die die historischen Fassaden überragt“, sagt sie in einem Interview mit der Presse.

Was sie damit meint, lässt Leidl erahnen: Es sei „selbstverständlich schade“ um die vergebene Chance, das Kulturareal bereits bei seiner Errichtung vor 20 Jahren nach außen hin sichtbarer zu gestalten, sagt sie. Nach den ursprünglichen Plänen wären die Museumsbauten höher dimensioniert gewesen – und hätten die historischen Fassaden überragt.

Debatten über Höhe des Turms

Zu Debatten führte damals der geplante „Leseturm“, ein 60 Meter hohes, schmales Glasgebäude. Eine Bürgerinitiative machte dagegen mobil, die Kronen Zeitung kampagnisierte gegen das Hochhaus nahe des Rings – und der Plan wurde verworfen. Nicht das einzige Mal, dass eine derartige Kontroverse die Stadt bewegt: Vergleichbare Debatten laufen seit Jahren rund um das Heumarkt-Areal.

Anders als der Heumarkt liegt das MQ zwar nicht in der Welterbe-Kernzone. Aber immerhin direkt an der Grenze zur sogenannten Pufferzone, die stadtplanerisch unter besonderer Beobachtung steht.