Theater an der Wien: Startschuss für die umfassende Sanierung

1801 von Emanuel Schikaneder errichtet, wurde das Theater zuletzt 1962 renoviert. Es entspricht längst nicht mehr den Anforderungen an Sicherheit und Komfort. Die Fundamente seien durchfeuchtet, es gebe daher Schimmel, die Elektrotechnik sei veraltet. Doch es sind nicht nur Sanierungsmaßnahmen inklusive Brandmeldeanlage, Kältemaschine und Fotovoltaik vorgesehen: Man will ungenutzte Flächen erschließen, einen Lift einbauen, eine Kantine für das Personal und die Künstler in Betrieb nehmen, die Veranstaltungstechnik modernisieren, ein Foyer im ersten Obergeschoss und eine Loggia zum Naschmarkt hin errichten.