Theater an der Wien: Teures Dilemma der hohen Reputation

Doch Geyer musste erkennen, dass ihm ein hochkarätiger Klavier- oder Liederabend zu viel kostet. Konzerthaus und Musikverein seien, sagt er, einfach übermächtige Locations. Die Folge war, dass Geyer auf Konzerte verzichtete – und damit die Zahl der Veranstaltungen reduzierte. Dies hatte jedoch Auswirkungen. Denn je weniger Besucher, desto höher der durchschnittliche Zuschussbedarf.

Hinzu kam, dass es Geyer nicht gelang, eine Inflationsabgeltung zu erwirken. Die Basisabgeltung des Bundes für die Staatsoper sei zwischen 2010 und 2020 von 51 auf 66 Millionen Euro – also um 30 Prozent – gestiegen, die Subvention der Stadt für das Theater an der Wien aber mehr oder weniger gleich geblieben, zwischendurch sogar gesunken. Wenn er doch zumindest 20 Prozent mehr bekommen hätte! So seufzt Geyer. Um das Qualitätslevel zu halten, dem er sich verpflichtet fühlte, musste er wieder Maßnahmen ergreifen. Er verzichtete also z. B. auf die sommerliche Produktion. Was erneut dazu führte, dass der Zuschussbedarf pro Besucher stieg – und der Eigendeckungsgrad sank. Ein wahrer Teufelskreis.

Aber sind nicht auch 21 Millionen pro Saison eine schöne Summe – für bloß acht bis neun Produktionen? Keine Frage, sagt Geyer. Er hätte viel verwirklichen können, die Reputation sei im In- wie im Ausland sehr hoch.

Die Kosten erstaunen trotzdem. In der Regel erlebte jede Inszenierung sechs Vorstellungen – und hatte daher nur rund 6.000 Besucher. Die Kosten lagen aber im Durchschnitt bei 2,7 Millionen Euro – samt Overheadkosten. Diese würde Geyer gerne ausklammern, denn pro Produktion seien nur zwischen einer und 1,5 Millionen zur Verfügung gestanden. Aber der Stadtrechnungshof zählt sie hinzu, denn auch sie sind zu bezahlen. Daher kommt er eben bei „Oberon“ auf einen Zuschussbedarf von 463 Euro je Besucher, bei „La vestale“ betrug er 457 und bei „Guillaume Tell“ 418 Euro.

Stehen diese Ausgaben überhaupt noch in einem vertretbaren Verhältnis – etwa zu den Subventionen, die es für Produktionen der freien Szene gibt? Diese habe, meint Geyer, ganz andere Kostenstrukturen, eine ganz andere gewerkschaftliche und kollektivvertragliche Basis. Zudem gebe es ehrenamtliche Mitarbeit und persönliches Engagement bis hin zur Selbstausbeutung. Daher würden große Institutionen, so lange es in der freien Szene kein echtes Fair Pay gibt, im Vergleich immer schlecht dastehen.

Aber hätte er die Inszenierungen nicht öfter spielen können? Dann wäre der Zuschussbedarf pro Besucher niedriger. Geyer kontert, dass es in Wien einfach nicht genügend Publikum gäbe. Bei acht Vorstellungen zum Beispiel wäre die Auslastung auf vielleicht 80 Prozent gesunken. Ihm sei es lieber gewesen, eine Auslastung von 96 oder gar 98 Prozent zu haben. Zudem hätten acht Vorstellungen zur Folge gehabt, dass er pro Saison eine Produktion weniger hätte finanzieren können. Denn die Honorare für die Solisten fallen ja pro gespielter Vorstellung an.