Franz Patay bleibt Chef der Vereinigten Bühnen Wien bis 2026

Im Oktober 2021 läuft der Vertrag von Franz Patay als Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) aus. Gemäß Stellenbesetzungsgesetz wurde die Position der Geschäftsführung ausgeschrieben, insgesamt gingen 13 Bewerbungen ein. Das Ergebnis war erwartet worden: Franz Patay, geboren 1961 in Wien, bleibt weitere fünf Jahre Geschäftsführer. Zum Theaterkonzern VBW gehören das Ronacher, das Raimund Theater und das Theater an der Wien sowie die Kammeroper.

Patay sei "ein Garant dafür, das Unternehmen sowohl in künstlerischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht durch diese schwierige Zeit zu führen und weiterzuentwickeln", so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Franz Patay gab bekannt, dass unter anderem "die Strategie, neue Stücke zu entwickeln und international zu lizenzieren, fortgesetzt und intensiviert werden" solle. Die VBW werden nach Ende des Lockdowns wieder "Cats" spielen, die nächste Premiere soll "Miss Saigon" sein. Es handelt sich in beiden Fällen um Lizenzproduktionen.