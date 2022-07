"Kohle nicht mehr zu nutzen, ist grotesk“

Darum empfiehlt er auch, auf andere Brennstoffe umzusteigen. Auf Kohle etwa, werde diese doch „zu Unrecht verteufelt“. Bäume zu fällen, nur um sie zu verheizen, findet er angesichts der noch für Hunderte Jahre reichenden Kohlevorkommen „grotesk“.

Kohlenhändler und Klimawandelleugner

Dahinter liegt eine tiefer liegende Überzeugung: Rothauer glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel. „Ich war noch nie so der Mainstream-Denker“, sagt er mit ruhiger Stimme. Und: „Ich glaube nicht, dass das CO 2 an der Erderwärmung schuld ist.“

Und der breite wissenschaftliche Konsens, der das Gegenteil sagt?

Den gebe es gar nicht, alternative Meinungen würden nur nicht gehört.