Knapp 2.000 illegale Böller und Waffen in Wien sichergestellt

Die Zahl der vom Zoll sichergestellten Böller hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt: 1.720 Böller zog man bis Mitte Dezember bereits aus dem Verkehr. Mehr als 500 davon sind so gefährlich, dass sie nur von fachkundigen Personen abgefeuert werden dürfte. Sichergestellt wurden die Böller am Grenzübergang Kleinhaugsdorf. Kurz hinter der Grenze zu Tschechien befindet sich die Excalibur City, ein Einkaufszentrum in dem der Verkauf von Feuerwerkskörpern und Waffen auf der Tagesordnung steht, wie ein Lokalaugenschein des KURIER mit versteckter Kamera zeigt.

Die Sicherstellungen in Wien zeigen aber, dass nur ein kleiner Teil der illegalen Ware von der Polizei schon an der Grenze gefunden wird. Zu viele Menschen fahren gerade vor Silvester täglich nach Tschechien um Böller zu kaufen. Allein bei einer einzigen Schwerpunktaktion des Zolls gab es innerhalb eines Tages 23 Anzeigen. In einem Auto wurden 600 pyrotechnische Gegenstände im Kofferraum gefunden.