2 Festnahmen nach Halloween-Ausschreitungen in Linz

In Linz in Oberösterreich hat es in der Halloween-Nacht Ende Oktober Ausschreitungen gegeben. 200 Menschen randalierten und es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach Ermittlungen der Polizei gab es nun weitere Festnahmen. 2 Männer sitzen seit kurz vor Weihnachten in Untersuchungshaft. Ihnen wird unter anderem versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen. Ein weiterer Mann wurde angezeigt.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Es kann also noch weitere Festnahmen geben. Für Silvester ist die Polizei ausreichend vorbereitet, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Dienstag.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

