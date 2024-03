Klubklausur der SPÖ Wien: Gegen Kickl und Jugendarbeitslosigkeit

Er lobte die Wohnbaupolitik der Hauptstadt und betonte, dass Ludwig an seiner und er an Ludwigs Seite stehe, um die Sozialdemokratie spürbar zu machen. Der Bürgermeister widersprach ihm nicht, vielmehr erklärte er später, Wien sei „stark, loyal und solidarisch“.

Man habe ein Generationenpaket geschnürt, erklärte Ludwig. Der Hauptfokus liegt auf der Reduktion von Jugendarbeitslosigkeit. Ab September 2024 werden die Ausbildungsplätze der Jugendcolleges auf rund 5.000 Plätze ausgebaut. Diese richten sich an junge Menschen mit Fluchthintergrund , um ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Es wird dort unter anderem Alphabetisierungs- und Wertekurse geben.

Große Leuchtturmprojekte – in der Vergangenheit wurden etwa die Einführung des Gratiskindergartens oder der Bau der U-Bahn-Linie U5 bei der Klubklausur auf den Weg gebracht, – wurden am Dienstag nicht präsentiert. Das beherrschende Thema war dem Motto gemäß die Arbeitswelt, wohl auch, um Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl für die bevorstehenden Wahlen den Rücken zu stärken.

Auch für Seniorinnen und Senioren soll es Neuerungen geben: So sollen in Simmering und der Landstraße zwei neue Häuser zum Leben des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser entstehen. Gemeinsam mit Sanierungen sollen so 450 zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden.

Kritik von der Opposition:

Grüne, ÖVP und FPÖ meldeten sich bereits während der laufenden Klubtagung kritisch zu Wort und vermissten in unterschiedlichen Worten Zukunftsvisionen. "Es werden leider wieder einmal nur Stehsätze produziert", so Karl Mahrer und Markus Wölbitsch von der ÖVP. In Sachen Jugendarbeitslosigkeit gebe Ludwig nur die üblichen Plattitüten von sich, so FPÖ-Chef Dominik Nepp. Er wünscht sich klare Worte zur "Gewalteskalation auf den Straßen."

Es sei "bitter, dass die Bürgermeister-Partei so mutlos agiert", erklärte die Grüne Doppelspitze bestehend aus Judith Pühringer und Peter Kraus.