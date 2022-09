Klimaschützer blockierten Wiener Ringstraße erneut

"Es braucht Gesetzesbeschluss"

"Meine Generation kann sich diese fossile Zerstörung nicht mehr leisten!", wurde Aktivist Carter Pölzler (22) in einer Aussendung der Klimaschutzorganisation zitiert. Diese wies darauf hin, dass auch in den Empfehlungen des Klimarats die Forderung nach einer Geschwindigkeitsreduktion auf den Straßen enthalten sei, "eine Umsetzung wäre sofort möglich - alles, was es dafür braucht, ist ein einfacher Gesetzesbeschluss im Nationalrat".