Klimademo: Auch Ermittlungen wegen Missbrauchs der Amtsgewalt

Der Polizeieinsatz rund um die Klimademo Ende Mai 2019 beschäftigt noch immer die Justiz. Wie berichtet, wird nun aber nicht mehr gegen Demonstranten ermittelt, sondern gegen Polizisten. Aus einer aktuellen Anfrage-Beantwortung durch das Justizministerium geht hervor, dass insgesamt gegen acht Exekutivbeamte ermittelt wird. Und das gleich wegen mehrerer Delikte.

Zum einen wird gegen den Fahrer des Polizeibusses ermittelt. Bei einer Festnahme (die später vom Gericht als widerrechtlich eingestuft wurde) lag Demo-Beobachter Anselm Schindler mit dem Kopf unter dem Bus und wurde beinahe überfahren. Gegen diesen Beamten wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit ermittelt.

Richterin schenkte Beamten keinen Glauben

Gegen jene zwei Polizisten, die Schindler am Boden fixiert hatten, wird wegen Körperverletzung ermittelt. Bei einem der beiden Polizisten besteht zudem der Verdacht der falschen Beweisaussage. Er hatte in einem Verfahren im Landesverwaltungsgericht Wien geschildert, dass Anselm Schindler angeblich laut geworden wäre und mit den Händen bedrohlich gefuchtelt habe. Diese Aussage allerdings steht in krassem Widerspruch mit sämtlichen Videos, die damals auf Handys aufgenommen worden waren. Auch die Richterin des Landesverwaltungsgerichtes schenkte der Schilderung des Polizisten keinen Glauben und schaltete die Staatsanwaltschaft ein.

(Noch) keine Konsequenzen gibt es wegen des Verdachts der falsch abgefassten Amtsvermerke.

Auch eine weitere Festnahme hat ein Nachspiel für die Polizei: Und zwar jene, bei der mehrere Beamte einen Demonstranten am Boden fixierten und ihm in die Nieren schlugen. Gegen einen Polizisten wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Referat für besondere Ermittlungen

Nach der Klimademo hatte auch schon das Referat für besondere Ermittlungen der Landespolizeidirektion Wien mehrere Berichte verfasst und der Staatsanwaltschaft über die Vorwürfe berichtet.