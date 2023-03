Klimakleber blockieren Straßen in Wien und Graz

Klimaaktivisten der Letzten Generation sorgen derzeit für große Probleme in Wiener und Grazer Morgenverkehr. In Wien wurden Straßen bei Schwarzenbergplatz, beim Naschmarkt und beim Getreidemarkt blockiert. In Graz gibt es für den Autoverkehr auf der Glacisstraße kein Weiterkommen mehr. In beiden Städten laufen die Polizeieinsätze, die Aktivisten werden von den Strasen getragen. Dennoch gibt es in beiden Fällen bereits Staus. In Wien ist auch der Polizeihubschrauber im Einsatz, um die Lage aus der Luft einschätzen zu können.

Über Twitter richteten die Aktivisten eine Nachricht an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP): "Immer mehr Regionen in Österreich sind von Trockenheit und Wassermangel betroffen, während Nehammer Österreich als Autoland bezeichnet und sich weigert die einfachsten Schutzmaßnahmen wie Tempo 100 auf Autobahnen umzusetzen", ist auf Twitter zu lesen.