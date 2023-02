Drei Blockaden: "Letzte Generation" legt Ölspur am Verteilerkreis

Auch am Aschermittwoch, eineinhalb Wochen nach Beginn ihrer für zwei Wochen angesetzten Klimaprotest-Welle im Wiener Stadtgebiet, sorgen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" wieder für Verzögerungen im Frühverkehr. Zu ersten Klebe-Blockaden kam es diesmal gegen 8 Uhr am Verteilerkreis in Favoriten.