Klima-Aktivisten, Impfgegner, Ukraine: Demos sorgen für Staus in Wien

Um 15.30 Uhr findet eine Demo der Corona-Maßnahmengegner statt. Unter dem Namen "Für freie Impfentscheidung" bewegen sich die bis zu 5.000 Teilnehmer vom Heldenplatz über die Ringstraße, den Franz-Josefs-Kai und wieder zum Heldenplatz zurück. "Entlang der Demonstrationsroute wird es zu Verkehrssperren kommen. Vermeiden Sie daher nach Möglichkeit die betroffenen Straßen", teilte der ARBÖ in einer Aussendung am Freitag mit.

Ukraine-Demo am Sonntag

Am Sonntag finden dann ab etwa 18.30 Uhr ein Marsch zur aktuellen Situation in der Ukraine statt. Angemeldet sind bis zu 10.000 Menschen. Die Bewegung startet am Heldenplatz und zieht dann entlang der Ringstraße und dem Franz-Josefs-Kai entgegen der Fahrtrichtung zurück zum Heldenplatz, wo die Veranstaltung um 20.30 Uhr enden soll.

Staus und Zeitverluste werden unter anderem auf der Roßauer Lände, der Oberen und Unteren Donaustraße, der Vorderen Zollamtstraße, dem Schwarzenbergplatz, der ehemaligen 2er-Linie, der Währinger Straße und dem Karlsplatz erwartet.

