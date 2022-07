Klima-Aktivisten blockierten Autobahnabfahrt in Wien-Leopoldstadt

Klima-Aktivisten haben am Montag gegen 8.30 Uhr die Autobahnabfahrt zur Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt blockiert. Die Letzte Generation AT forderte in einer Aussendung „ein Ende der fossilen Zerstörung und den Übergang zu einer Überlebenswirtschaft“.

Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte der APA einen Einsatz im Bereich der Stadionbrücke, zahlreiche Zeugen hätten sich zuvor gemeldet. Es gab bereits Stau und daher werde versucht, den Verkehr umzuleiten.