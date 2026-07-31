Kleingärten in Wien-Hietzing müssen Verbindungsbahn weichen

Lange, nämlich über Jahre hinweg, wurde darüber geredet. Jetzt werden die ersten Auswirkungen spürbar: Die Verbindungsbahn wird neu gebaut. Am eigenen Leib spüren das zuerst die Kleingärtner. Bis heute, 31. Juli, müssen sie aus ihren Parzellen ausziehen. Die ÖBB brauchen Platz für den Ausbau der Bahn.

Die Kleingärten befinden sich direkt an der Trasse der S80. Insgesamt rund 25 Parzellen in diesen Bereichen sind betroffen, berichten die ÖBB. Sie stehen im Bereich der Hummelgasse und Bossigasse sowie in der Eduard-Jäger-Gasse und in der Hofwiesengasse (siehe Grafik). „Seit Jahren bekannt“ Die Pächter der Kleingärten seien bereits vor mehreren Jahren darüber informiert worden, dass „bei Bauumsetzung des Projekts der Attraktivierung der Verbindungsbahn die Gärten zu räumen sind“. Da das Genehmigungsverfahren aber viel mehr Zeit in Anspruch genommen habe als ursprünglich geplant, sei der Zeitpunkt der Räumung entsprechend dem Stand des Genehmigungsverfahrens „laufend angepasst und an die Pächter kommuniziert“ worden, heißt es von den ÖBB.

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