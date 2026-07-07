Verbindungsbahn: Anrainer scheitern beim VfGH

Die Bürgerinitiative, die sich gegen den Ausbau der Verbindungsbahn wehrt, blitzte mit ihrer Beschwerde kürzlich beim Verfassungsgerichtshof ab. Diese richtete sich gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts zu dem ÖBB-Projekt zwischen Hütteldorf und Meidling, der KURIER hat berichtet.