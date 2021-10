Kleidungsgeschäft am Petersplatz überfallen

Ein sehr korpulenter Mann hat am Samstagabend ein Kleidungsgeschäft in der Wiener Innenstadt am Petersplatz beraubt. Der 28 bis 30 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Täter hatte sich gegen 17.20 Uhr zunächst einige Stücke zeigen lassen. Er bedrohte dann aber die Verkäuferin mit einer Schusswaffe sowie einem Pfefferspray. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, berichtete die Polizei am Sonntag.

Mann flüchtete zu Fuß

Nachdem ihm die Tageslosung übergeben worden war, machte sich der Mann zu Fuß aus dem Staub. Leider war die Polizei zu spät vor Ort. Der Mann war u.a. mit einem schwarzen, langen Mantel sowie einer grauen Kappe bekleidet. Hinweise werden bei der Telefonnummer: 31 310 - 62210 entgegengenommen. Kamerabilder des mutmaßlichen Täters werden derzeit noch ausgewertet.