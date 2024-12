Wie ein Luftalarm losgegangen ist und wir in einer öffentlichen Schule in Lubny Zuflucht gesucht haben. Ich bin dort mit einigen Teenagern ins Gespräch gekommen, die so alt sind wie meine zwei Söhne. Sie müssen oft stundenlang in dem Bunker ausharren und werden dort sogar unterrichtet, wollen aber in erster Linie nur Kind sein. Sie reagierten neugierig auf unsere Anwesenheit und wollten Selfies mit mir machen. Es war unglaublich beeindruckend, zu erleben, wie resilient und stark diese Jugendlichen sind. Ich habe sie gefragt, was sie später einmal machen wollen. Es hat zum ersten Mal kein einziger Schüler gesagt, dass er zum Militär will. Und das ist eine Veränderung. Das zeigt mir, wie schlimm mittlerweile die Folgen dieses Krieges sind, weil alle schon Familienmitglieder, Väter, Brüder, Söhne verloren haben oder Angst haben, dass das unmittelbar bevorsteht.

Was macht die Angst vor der Front mit Ihnen als Mann und als Vater von Söhnen?

Einer der Momente, der mich sehr demütig werden ließ, war jener, des Grenzübertritts beim Ausreisen aus der Ukraine nach Polen. Da habe ich sehr bewusst daran gedacht, was es bedeutet, diesen österreichischen Pass in Händen zu halten. Nämlich die Freiheit, als Mann im wehrfähigen Alter in meine Heimat ausreisen zu können. Ich glaube, wir vergessen leider oft, dass wir bei der Geburtenlotterie den Dreifachjackpot geknackt haben. Wir alle, die wir in Österreich geboren sind. Daraus ergibt sich aber auch eine Verantwortung, seinen demokratischen Pflichten nachzukommen und über Grenzen hinweg in der Nachbarschaftshilfe tätig zu sein.