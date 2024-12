Das dritte Weihnachten im Krieg: Die Ukraine zwischen Kälte und Angst

© National Memorial to the Heavenly Hundred Heroes and Revolution of Dignity Museum, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Angriffe auf Kinder

Hinzu kommen Attacken, die alle in ihren Grundfesten erschüttern – wie jener auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew diesen Juli. Eines der Häuser wurde praktisch dem Erdboden gleichgemacht. „Früher habe ich mich immer sicher gefühlt, wenn ich hier arbeiten war“, sagt Daria zum KURIER, sie arbeitet in der Presseabteilung des Spitals., „Wer attackiert schon ein Kinderkrankenhaus?“.

An einen Zufall glaubt man hier nicht, sondern an ein Kriegsverbrechen.

Vollbetrieb im Spital

Die Rakete kam am Montag, um 10.45 Uhr. „Da, wo wir am meisten Kinder betreuen.“ Sterben musste an diesem Tag keines von ihnen, sie wurden rechtzeitig in den Bombenkeller gebracht.

Schwer kranke Kinder, die bei den medizinischen Geräten bleiben mussten, wurden in Gänge geschoben.